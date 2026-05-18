ПВО вечером и ночью сбила 50 украинских беспилотников

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 21.00 воскресенья до 7.00 мск понедельника сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Кубанью, Тульской и Ростовской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 21.00 мск 17 мая т.г. до 7.00 мск 18 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
