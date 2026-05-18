ПВО вечером и ночью сбила 50 украинских беспилотников

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 21.00 воскресенья до 7.00 мск понедельника сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Кубанью, Тульской и Ростовской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.