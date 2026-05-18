В Белгородской области при ударах украинских дронов ранены два человека.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ, сообщает оперштаб региона.
В оперштабе добавили, что в Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон атаковал коммерческий объект, за помощью обратилась женщина, у нее диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча.
