В Белгородской области при ударах украинских дронов ранены два человека.

«

"В поселке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму. В городской больнице №2 Белгорода ему оказана необходимая помощь, он отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".