В Херсонской области после атаки БПЛА загорелись две автоцистерны с газом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области после атаки БПЛА загорелись две автоцистерны для сжиженного газа.
- В результате ЧП пострадал один человек — мужчина 1972 года рождения, у него термические ожоги 1 и 2 степени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Две автоцистерны для сжиженного газа загорелись в Херсонской области от атаки беспилотника ВСУ, пострадал один человек, у него ожоги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"На трассе за пределами поселка Рыково в результате атаки БПЛА горят 2 автоцистерны для сжиженного газа", - сказал Василенко.
По его словам, в результате ЧП пострадал один человек - мужчина 1972 года рождения.
"У него термические ожоги 1 и 2 степени спины и предплечий. Помощь оказана на месте. От госпитализации отказался", - подчеркнул Василенко.
По его словам, дополнительная информация уточняется.
22 июня 2022, 17:18