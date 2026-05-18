В Херсонской области после атаки БПЛА загорелись две автоцистерны с газом

В результате ЧП пострадал один человек — мужчина 1972 года рождения, у него термические ожоги 1 и 2 степени.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Две автоцистерны для сжиженного газа загорелись в Херсонской области от атаки беспилотника ВСУ, пострадал один человек, у него ожоги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

« "На трассе за пределами поселка Рыково в результате атаки БПЛА горят 2 автоцистерны для сжиженного газа", - сказал Василенко.

По его словам, в результате ЧП пострадал один человек - мужчина 1972 года рождения.

"У него термические ожоги 1 и 2 степени спины и предплечий. Помощь оказана на месте. От госпитализации отказался", - подчеркнул Василенко.