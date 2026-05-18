В Нижегородской области отразили атаку более 20 БПЛА
16:18 18.05.2026 (обновлено: 16:29 18.05.2026)
В Нижегородской области отразили атаку более 20 БПЛА

Никитин: на территории Нижегородской области отразили атаку более 20 БПЛА

Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Атаку более 20 беспилотников отразили над Нижегородской областью, поврежден объект на территории одного из предприятий, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин в мессенджере "Макс".
Он сообщил, что в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы.
"По предварительным данным, пострадавших нет", - подчеркнул глава региона.
Работа по защите неба над регионом продолжается, добавил Никитин.
