В ООН надеются, что вспышку Эболы в Уганде и ДРК удастся сдержать

ООН, 18 мая – РИА Новости. ООН надеется, что вспышку лихорадки Эбола в Уганде и ДРК удастся сдержать, заявил в ответ на вопрос РИА Новости зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
"Мы надеемся, что это удастся сдержать", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, есть ли риск распространения вируса на соседние страны.
Комментируя готовность ООН противостоять вирусу в других африканских странах, Хак ответил: "на данном этапе у нас нет оснований полагать, что этот штамм может распространиться настолько далеко".