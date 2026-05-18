В ООН надеются, что вспышку Эболы в Уганде и ДРК удастся сдержать - РИА Новости, 18.05.2026
19:58 18.05.2026
В ООН надеются, что вспышку Эболы в Уганде и ДРК удастся сдержать

© REUTERS / Victoire MukengeМашины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго
  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
  • Фархан Хак, заместитель представителя генсека ООН, выразил надежду на то, что вспышку Эболы удастся сдержать.
  • По его словам, на данном этапе у ООН нет оснований полагать, что штамм Эболы может распространиться на другие африканские страны.
ООН, 18 мая – РИА Новости. ООН надеется, что вспышку лихорадки Эбола в Уганде и ДРК удастся сдержать, заявил в ответ на вопрос РИА Новости зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
"Мы надеемся, что это удастся сдержать", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, есть ли риск распространения вируса на соседние страны.
Комментируя готовность ООН противостоять вирусу в других африканских странах, Хак ответил: "на данном этапе у нас нет оснований полагать, что этот штамм может распространиться настолько далеко".
