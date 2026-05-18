В ООН надеются, что вспышку Эболы в Уганде и ДРК удастся сдержать

ООН, 18 мая – РИА Новости. ООН надеется, что вспышку лихорадки Эбола в Уганде и ДРК удастся сдержать, заявил в ответ на вопрос РИА Новости зампредставителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.

"Мы надеемся, что это удастся сдержать", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, есть ли риск распространения вируса на соседние страны.