На ЗАЭС показали инспекторам МАГАТЭ атакованный ВСУ цех

- На Запорожской АЭС инспекторам МАГАТЭ показали транспортный цех, атакованный ВСУ.
- В результате артиллерийского обстрела транспортного цеха ЗАЭС повреждены кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет.
- В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что атаки ВСУ являются попыткой дестабилизировать обстановку и создать дополнительные риски для персонала.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Представителям МАГАТЭ, находящимся на Запорожской АЭС, показали объект воскресной атаки ВСУ - транспортный цех станции, сообщила в понедельник пресс-служба ЗАЭС.
На территории Запорожской АЭС в воскресенье был зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ, повреждены кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина ранее сообщала РИА Новости, что при наличии условий безопасности место атаки покажут инспекторам МАГАТЭ.
"Сегодня представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, также было продемонстрировано место вчерашней атаки ВСУ - транспортный цех Запорожской АЭС", - сообщили на станции.
Там подчеркнули, говоря об атаках ВСУ, что подобные действия являются очередной попыткой дестабилизировать обстановку. Удары могут быть направлены на попытку осложнить работу станции, создать дополнительные риски для персонала и усилить психологическое давление на сотрудников ЗАЭС и жителей Энергодара, отметили в пресс-службе.