На ЗАЭС показали инспекторам МАГАТЭ атакованный ВСУ цех

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Представителям МАГАТЭ, находящимся на Запорожской АЭС, показали объект воскресной атаки ВСУ - транспортный цех станции, сообщила в понедельник пресс-служба ЗАЭС.

"Сегодня представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, также было продемонстрировано место вчерашней атаки ВСУ - транспортный цех Запорожской АЭС", - сообщили на станции.