Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка «Запад» улучшила тактическое положение в зоне СВО.
- Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в нескольких районах Харьковской области и ДНР.
- Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 180 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Касьяновка и Подлиман в Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.