МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Силы, связанные с британским Форин-офисом, втягивают страны в конфликты, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Никто не хотел конфликта на Украине, и никто не хотел войны с Ираном, но войны все равно начались. То есть, ну, не совсем "никто" — может быть. <…> Может быть, какая-то радикальная правая часть украинского политического класса хотела войны с Россией и так далее. Но как-то так получается, что силы, втягивающие нас в бесконечные войны, все-таки берут верх. <…> Они как-то связаны с британским Форин-офисом", — отметил он.
Как считает Крайнер, по мере развития нынешнего политического кризиса эти силы начинают выдавать себя сами.
Он также предположил, что проблема может быть связана и с американскими неоконсерваторами.