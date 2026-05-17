Украинская артиллерия обстреляла территорию Запорожской АЭС

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На территории Запорожской АЭС зафиксировали артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны Вооруженных сил Украины.
"Повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала", — сообщила пресс-служба станции на платформе "Макс".
Никто не пострадал, возгорания не произошло. Повреждения получили окна на участке связи, расположенном неподалеку.
Примерно в это же время подстанцию "Радуга" атаковал беспилотник, его сбили в воздухе. Детонации не произошло, разрушений нет. Сама АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах нормы.
Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допускал возможность зеркального ответа.
22 июня 2022, 17:18