Специальная военная операция на Украине
 
18:41 17.05.2026 (обновлено: 19:14 17.05.2026)
Украинская артиллерия обстреляла территорию Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС.
  • Никто не пострадал, возгорания не произошло.
  • Станция работает штатно, радиационный фон в норме.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На территории Запорожской АЭС зафиксировали артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны Вооруженных сил Украины.
"Повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала", — сообщила пресс-служба станции на платформе "Макс".
Никто не пострадал, возгорания не произошло. Повреждения получили окна на участке связи, расположенном неподалеку.
Примерно в это же время подстанцию "Радуга" атаковал беспилотник, его сбили в воздухе. Детонации не произошло, разрушений нет. Сама АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах нормы.
Украинские боевики обстреливают ЗАЭС уже второй день подряд. Объекты на ее территории, а также город-спутник станции Энергодар не раз подвергались и атакам дронов. В Москве заявляли, что такие безрассудные действия ВСУ несут реальную угрозу для станции и ее сотрудников.
Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допускал возможность зеркального ответа.
