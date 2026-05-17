В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии
15:47 17.05.2026
В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии, еще три человека пострадали.
  • Посольство Индии в Москве выразило соболезнования семье погибшего и оказывает помощь пострадавшим.
  • Губернатор Московской области сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на столичный регион.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гражданин Индии погиб из-за беспилотной атаки ВСУ на Подмосковье, три человека пострадали, сообщили в посольстве Индии в Москве.
"Сегодня в Подмосковье в результате атаки беспилотника погиб один гражданин Индии и еще трое получили ранения. Сотрудники посольства выехали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице", - говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
Посольство выразило искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. Кроме того, дипмиссия тесно взаимодействует с местными властями.
Утром в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об отражении атаки украинских БПЛА на столичный регион. Он сообщал, что женщина погибла в Химках из-за попадания БПЛА в дом, двое мужчин погибли в городском округе Мытищи из-за падения обломков БПЛА в строящийся дом.
