В Подмосковье при атаке беспилотника ВСУ погиб гражданин Индии

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Гражданин Индии погиб из-за беспилотной атаки ВСУ на Подмосковье, три человека пострадали, сообщили в посольстве Индии в Москве.

Посольство выразило искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнуло, что делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. Кроме того, дипмиссия тесно взаимодействует с местными властями.