"Немедленно прекратить!" Ночная выходка Киева вызвала гнев на Западе - РИА Новости, 17.05.2026
15:27 17.05.2026 (обновлено: 16:01 17.05.2026)
"Немедленно прекратить!" Ночная выходка Киева вызвала гнев на Западе

Финский политик Мема осудил атаку дронов ВСУ на Московскую область

  • Финский политик Армандо Мема осудил ночную атаку Украины на Московскую область и призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией.
  • В результате удара беспилотников в Московской области погибли три человека, еще несколько получили ранения.
  • За ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X решительно раскритиковал Украину за ночную атаку на Московскую область.
"Соединенное Королевство целиком и полностью ответственно за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь Великобритания отправляет в Украину 120 000 БПЛА для использования против России. Вчера в результате ударов беспилотников в Московской области погибли три мирных жителя, волны атак по российской территории продолжаются. <…> Я осуждаю эту атаку. Именно мирные жители платят самую высокую цену во время конфликтов", — написал он.
Политик призвал к срочному возобновлению дипломатических отношений с Россией, чтобы положить конец конфликту. По его мнению, Запад должен перестать быть препятствием для мира.
"Великобритания и ЕС должны немедленно прекратить военную поддержку Украины, чтобы избежать более масштабной войны в Европе. <…> Я искренне надеюсь, что западные лидеры одумаются и начнут работать над дипломатией, прежде чем этот конфликт перерастет в ядерную войну. Предоставление огромного количества беспилотников большой дальности не сделает Европу безопаснее", — резюмировал Мема.
Сегодня ночью три человека погибли при налете дронов на Химки и Мытищи в Московской области.
Налету беспилотников также подвергся Дедовск: трое мужчин и женщина получили ранения. Повреждены многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом. Жертв среди мирных жителей нет.
Всего за ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе.
В МИД России назвали эту атаку очередным массовым терактом киевского режима на деньги ЕС.
