ВСУ 115 раз за сутки обстреляли курское приграничье
Украинские военнослужащие. Архивное фото
09:58 17.05.2026
ВСУ 115 раз за сутки обстреляли курское приграничье

Хинштейн: ВСУ 115 раз за сутки атаковали приграничье Курской области

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 17 мая - РИА Новости. Артиллерия ВСУ 115 раз за минувшие сутки атаковала отселенные приграничные районы Курской области, над регионом сбито 88 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 16 мая до 09.00 17 мая сбито 88 украинских беспилотников различного типа. 115 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в приграничье ранены три человека. Вблизи деревни Надеждовка Льговского района пострадал 35-летний мужчина: у него множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава", - добавил глава региона.
Мужчина отказался от госпитализации, уточнил Хинштейн.
"Также поврежден погрузчик. Вблизи хутора Фонов Рыльского района пострадала 69-летняя женщина, от госпитализации отказалась. Повреждены хозпостройки. В деревне Некрасово ранен 66-летний мужчина, отпущен на амбулаторное лечение. В городе Льгове поврежден фасад недействующего ангара", - сообщил губернатор.
Также, по словам Хинштейна, в селе Верхняя Груня Кореневского района поврежден объект энергетики, электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах.
"Погибших нет", - заключил он.
