Запад использует Украину как резиновые перчатки, заявила Симоньян

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Запад в войне с Россией использует Украину как резиновые перчатки, которые потом будут выброшены в мусорку, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"То есть Украина служит такими резиновыми перчатками. Знаете, как вот в ковид, помните, носили все резиновые перчатки? На самом деле в перчатках западные силы, а вот они так, оболочка такая. А что потом делают с резиновыми перчатками? Я напоминаю, что они одноразовые. Их выбрасывают, и все. Выбрасывают в мусорку. Так и произойдет", — полагает Симоньян.