17:03 17.05.2026 (обновлено: 17:48 17.05.2026)
НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского, сообщили силовики

Елена Зеленская. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине завершают расследование против жены Зеленского, сообщили в российских силовых ведомствах.
  • Там рассказали, что НАБУ и САП решают, по какому из многочисленных дел ее задержать.
  • На этой неделе обвинение по коррупционному делу предъявили бывшему руководителю офиса главы киевского режима Ермаку.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. НАБУ и САП завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым", — сообщил собеседник агентства.
Источник: Зеленский хотел развестись с женой и откупиться от нее особняком
По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.
"Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь", — добавил он.
В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины в четверг постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
Залог для Ермака не успели перевести на счет суда, заявили в Раде
В миреУкраинаЕлена ЗеленскаяАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело МиндичаКоррупция
 
 
