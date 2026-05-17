НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского, сообщили силовики

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. НАБУ и САП завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.
"Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь", — добавил он.
В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины в четверг постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.