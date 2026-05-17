"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в агрессии на Украине
07:41 17.05.2026 (обновлено: 15:18 17.05.2026)
"Резко возрос риск". В США обвинили Запад в агрессии на Украине

Аналитик Биб: конфронтация между ЕС и Россией может перерасти в горячий конфликт

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что противостояние Евросоюза и России может перерасти в разрушительный конфликт.
  • По мнению эксперта, ЕС постоянно усиливает конфронтацию с Москвой и не настроен на компромисс с Россией.
ОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Противостояние Евросоюза и России может перерасти в разрушительный конфликт, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.
"Я твердо убежден, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией", — отметил он.
При этом Биб подчеркнул, что ЕС постоянно усиливает конфронтацию с Москвой.
Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине. Они не настроены на компромисс с Россией. Похоже, они решительно выступают за усиление давления", — объяснил эксперт.
Как неоднократно отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
