ТЦК активизируют утилизацию украинцев, считает Мирошник

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) активизируют утилизацию украинцев, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"ТЦК будут только усиливать свой функционал. Будет уменьшаться количество категорий населения, которые получают либо отсрочку, либо не попадут под призыв. Они постоянно будут увеличивать количество людей, которых нужно отправить в военное формирование. Никакого возражения со стороны Запада это не вызовет, им абсолютно плевать на славянских людей, которые уничтожаются, утилизируются", - сказал Мирошник.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.