Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Запад, вооружая Украину и проявляя агрессию в отношении России, не понимает, насколько это рискованно.

Миршаймер отметил, что европейские страны усиливают поддержку Украины, предоставляя более качественные разведданные и более совершенные беспилотники.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вооружая Украину и проявляя агрессию в отношении России, Запад не понимает, насколько это рискованно, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Вооружая Украину и проявляя агрессию в отношении России, Запад не понимает, насколько это рискованно, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала

"Европейцы усиливают поддержку украинцев, предоставляя им более качественные разведданные, более совершенные беспилотники и так далее. <…> Если европейцы думают, что с помощью этой стратегии они смогут выбить Россию из числа великих держав, то они заблуждаются", — отметил он.

При этом Миршаймер выразил удивление, что западные политики не осознают, какому риску подвергают свои государства.

"На Западе забыли, что мы живем в ядерном мире, что Россия — ядерная держава , и с ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. <…> Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют", — пояснил профессор.