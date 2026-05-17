"Одерживает верх". На Западе раскрыли ситуацию с миротворцами на Украине

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Претензии Франции на размещение контингентов на Украине и в Иране в качестве миротворческих сил лишены здравого смысла, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. <…> Россия явно одерживает верх, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. <…> И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? <…> Это полный бред", — отметил он.
При этом Бо посетовал на непрофессионализм европейских дипломатов.
"Здесь видно, что западная дипломатия полностью проваливается. Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания", — пояснил эксперт.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Глава государства также подчеркивал, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории этой страны.