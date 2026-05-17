В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно убираться в квартире​

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уборку квартиры лучше всего начинать с верхних частей помещения, уделяя внимание местам, где чаще всего накапливается пыль, также следует протирать дверные ручки и клавиатуру компьютера, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Уборку квартиры или дома лучше начинать с верхних частей помещения, уделив особое внимание местам скопления пыли: верхним поверхностям мебели, карнизам для штор, кондиционерам, углам помещений. Следует тщательно протирать места, к которым мы прикасаемся чаще всего: дверным ручкам, ручкам шкафов, тумбочек, выключателям, клавиатуре компьютера", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзоре добавили, что посуду нужно мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов, используя моющее средство. После этого ее следует ополоснуть и дать высохнуть естественным путем. Для обработки кухонных поверхностей и обеденного стола можно также использовать специальные дезинфицирующие средства.

"Ванная комната и туалет тоже требуют особого внимания. Обрабатывайте всю сантехнику: ванну, душ, раковину, унитаз. При этом дезинфекция ванных комнат и туалетов возможна хлорсодержащими дезинфицирующими средствами", - уточнили в Роспотребнадзоре.