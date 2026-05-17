В Солнечногорске перекрыли движение на участке ЦКАД

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Солнечногорске временно полностью перекрыто по техническим причинам, сообщает ГУ МВД по Подмосковью.
"По техническим причинам движение транспорта полностью перекрыто на участке с 333-го по 325-й километр ЦКАД в обоих направлениях", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Ведомство рекомендует объезжать закрытый участок по Пятницкому шоссе и трассе М-10 "Россия".
Сейчас на месте работают экипажи ДПС, регулируют движение и перенаправляют потоки машин.
