В Орловской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в мессенджере "Макс".
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18