Трамп во вторник обсудит варианты военных действий в Иране, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий в конфликте с Ираном.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий в конфликте с Ираном, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.
«
"Ожидается, что во вторник Трамп проведет совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий", - написал Равид в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.