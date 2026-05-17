Трамп во вторник обсудит варианты военных действий в Иране, пишет Axios

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий в конфликте с Ираном, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.