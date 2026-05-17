ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.
Президент США пригрозил, что в противном случае "от них (Ирана - ред.) ничего не останется".
"Время имеет решающее значение", - написал Трамп.