Трамп рассказал о ремонте отражающего бассейна в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о решении перейти на "гораздо более высокий уровень" ремонта отражающего бассейна, расположенного между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Аврааму Линкольну.

Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет - в честь американского флага. Лидер США уточнил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.

"Я сейчас работаю над строительством (отражающего бассейна - ред.) и решил перейти на гораздо более высокий уровень ремонта, используя материалы промышленной прочности, которые обеспечат большую долговечность и лучший внешний вид", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social

Публикацию Трамп сопроводил изображением, на котором сравнивает протяженность бассейна (около 618 метров) с самыми высокими зданиями в США: Уиллис-тауэр в Чикаго (442 метра), Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра) и главным зданием нового комплекса Всемирного торгового центра (541 метр) в Нью-Йорке

Барак Обама. Комментируя стоимость ремонта, глава государства не забыл сравнить свой проект с реконструкцией за 355 миллионов долларов, которую вели его предшественники-демократы Джо Байден

"Цена составит малую долю от тех денег, которые они безуспешно потратили на ремонт. Более того, они сделали только хуже", - подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что хочет завершить ремонт бассейна к 4 июля. По его словам, работа продвигается с опережением графика.