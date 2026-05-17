Трамп рассказал о ремонте отражающего бассейна в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о решении перейти на "гораздо более высокий уровень" ремонта отражающего бассейна, расположенного между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Аврааму Линкольну.
"Я сейчас работаю над строительством (отражающего бассейна - ред.) и решил перейти на гораздо более высокий уровень ремонта, используя материалы промышленной прочности, которые обеспечат большую долговечность и лучший внешний вид", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Комментируя стоимость ремонта, глава государства не забыл сравнить свой проект с реконструкцией за 355 миллионов долларов, которую вели его предшественники-демократы Джо Байден и Барак Обама.
"Цена составит малую долю от тех денег, которые они безуспешно потратили на ремонт. Более того, они сделали только хуже", - подчеркнул Трамп.
Президент добавил, что хочет завершить ремонт бассейна к 4 июля. По его словам, работа продвигается с опережением графика.
Отражающий бассейн - знаковое место, где американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта". Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.