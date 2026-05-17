В Техасе трое полицейских пострадали при крушении самолета

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Три полицейских получили ранения в результате крушения самолета в городе Форни, штат Техас, сообщают местные власти.

"Двое офицеров получили легкие ранения, тогда как один офицер пострадал серьезно и продолжает получать медицинскую помощь", – говорится в заявлении Ассоциации полицейских Далласа, опубликованном в соцсети Facebook*.

На момент инцидента офицеры не были при исполнении и возвращались из личной поездки, следует из заявления.

Причины авиакатастрофы не раскрываются.

Согласно данным New York Post, в субботу рано утром одномоторный частный самолет, на борту которого были полицейские, совершил вынужденную посадку и врезался в поле в городе Форни.