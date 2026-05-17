"Есть убедительные доказательства". Загадка озера Иссык-Куль раскрыта

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Могилу апостола Матфея ищут веками. Версий ее местонахождения несколько. И у каждой свои железные аргументы. Ученые почти отчаялись найти ответ. Все изменила неожиданная находка в Киргизии.

Никто не подозревал

В начале апреля Министерство культуры Кыргызстана внезапно вызвало группу археологов в район города Чолпон-Аты. Те были в полном замешательстве: какая от них польза на строительстве новой дорожной развязки?

Но, как оказалось, причина была. На одном из участков рабочие наткнулись на нечто странное. Поначалу в грунте попадались глиняные черепки, бронзовые булавки и обломки точильных камней. Но потом ковш экскаватора стал зачерпывать человеческие останки.

Прибывшие на место специалисты подошли к делу более деликатно: шпателем и кисточкой шаг за шагом расчистили масштабный ритуальный комплекс.

Кропотливая работа заняла почти месяц. И теперь, по словам руководителя проекта археолога Аиды Абдыкановой, предстоит проанализировать более 30 захоронений и несколько прилегающих к ним построек. Древнее поселение отнесли к эпохе саков. Этот кочевой народ жил на территории нынешней Киргизии в середине I тысячелетия до нашей эры.

Однако с датировкой возникли трудности. Среди артефактов были и не принадлежащие тюркской культуре предметы возрастом около двух тысяч лет.

© Public domain Картина Караваджо "Святой Матфей и ангел" © Public domain Картина Караваджо "Святой Матфей и ангел"

Это обстоятельство всех очень взволновало. Дело в том, что городок Чолпон-Аты стоит на берегу озера Иссык-Куль. А именно здесь, как считается, окончил свои дни не кто иной, как апостол Матфей.

Ушел к людоедам

В судьбе первого евангелиста немало неожиданных поворотов. В отличие от остальных учеников Иисуса, он не человек из народа. Левий Матфей был мытарем — сборщиком налогов. Для иудеев того времени позорнее профессии не придумаешь.

Соотечественник, по сути, грабил население в угоду римлянам, да и о себе не забывал. И тут первый парадокс: именно "предатель еврейского народа" одним из первых пошел за Христом. И, как гласит Писание, безоговорочно.

"После сего [Иисус] вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними", — свидетельствует евангелист Лука.

Правда, это все достоверные сведения о Матфее из Писания. Еще кое-что известно из преданий. Так, после воскресения Христа апостол "обошел с проповедью всю Македонию, Сирию, Персию, Парфию и Мидию" и "отправился в Эфиопию, на которую ему пал жребий".

"Там он пришел в землю людоедов, к чернокожему звероподобному народу, — гласит житие Матфея, — вошел в город, называемый Мирмены, и там, обратив несколько душ к Господу, поставил им епископом спутника своего Платона и создал небольшую церковь".

По легенде, царь Мирмен Фульвиан повелел казнить проповедника. Апостола привязали к деревянным столбам и подожгли заживо. Но внезапно огонь стал холодным. Испугавшись, правитель отпустил святого. Через некоторое время тот мирно скончался. Правда, где похоронили — неясно.

Одна буква — а столько путаницы

Сведения из жития первого евангелиста давно наводят исследователей на мысль, что могилу следует искать в Африке. На это указывает, в частности, то, что его особенно почитают в Эфиопской церкви.

Только есть нюанс: между Эфиопией современной и древней — большая разница. Две тысячи лет назад этот топоним не имел четкой географической привязки. Просто имелись в виду земли, "что населяют люди со смуглой кожей".

Одна зацепка у специалистов все же есть: Матфей, как было сказано, скончался в Мирменах. А это реальный город. Но не в Африке — на Кавказе.

Римляне называли эту страну Эфиопией Понтийской. В 15 километрах от современного Батуми есть крепость Апсарос. За ее стенами — часовня. А близ нее камень с надписью: "Могила апостола Матфея".

Правда, паломникам об этой святыне почти ничего не известно. Ряд ученых полагает, речь идет о другом ученике Христа — МатфИе. Он упоминается лишь в "Деяниях" — когда апостолы приняли его в круг двенадцати вместо Иуды Искариота.

© Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в медиабанк Могила апостола Матфея на территории Гонио-Апсаросской крепости в Грузии © Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в медиабанк Могила апостола Матфея на территории Гонио-Апсаросской крепости в Грузии

Любопытно, что, как и Матфей, он тоже проповедовал в Эфиопии. Библеисты считают, жития святых с почти идентичными именами перемешались. Отсюда и путаница. А грузинские власти не разрешают проводить в этом месте раскопки.

Ватиканское "чудо"

Версия Католической церкви: Матфей похоронен в итальянском городе Салерно. В крипте собора Сан-Маттео там можно увидеть богато украшенную гробницу с мощами святого.

Реликвия попала на Апеннины еще в I веке, утверждают западные христиане. По преданию, спустя тысячу лет апостол явился во сне местной жительнице и указал точное место погребения. В могиле нашли мироточащие кости.

© Public domain Миниатюра "Евангелист Матфей" © Public domain Миниатюра "Евангелист Матфей"

В наши дни Сан-Маттео — обязательная остановка для паломника. Однако уверенности в том, что это останки апостола, нет. В Ватикане говорят обтекаемо: "По старой католической традиции эти мощи считаются принадлежащими евангелисту Матфею". То, что под словом "мощи", имеется ввиду всего один зуб, обычно не уточняют.

Но именно в Италии ученые обнаружили другую важную подсказку.

Старинная карта

В середине XIX века знаменитый русский исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский изучал в венецианской библиотеке Каталонский атлас — средневековую карту мира. И увидел там любопытную заметку.

"Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте был монастырь братьев армянских, где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста", — прочел он на пергаменте. Согласно документу, обитель находилась на одной линии с Иерусалимом — явный признак ее значимости.

Это перекликалось с преданием местных христиан, что на землях современной Киргизии проповедовали апостолы Матфей и Фома.

В 2015-м совместная российско-киргизская археологическая экспедиция раскопала недалеко от озера Иссык-Куль обломки керамического котла с армянскими и сирийскими надписями. Некогда сирийский язык был богослужебным в христианских общинах Ближнего Востока и Средней Азии. А текст на армянском доказывал, что монастырь действительно существовал.

"Возможно, этот котел использовали в ритуальных целях. Мы надеемся, что наша гипотеза (о гробнице Матфея. — Прим. ред.) окажется верной и будут новые доказательства", — отмечал в беседе с журналистами участник экспедиции Дмитрий Горн.