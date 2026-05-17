Суд разрешил свидания с матерью бывшему замминистра обороны Иванову

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы разрешил свидания с матерью бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся в СИЗО по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Суд разрешил Тимуру Вадимовичу свидания с мамой и женой, теперь ждем ответа СИЗО ("Лефортово" - ред.), когда разрешит", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что бывший чиновник, будучи под арестом, читает много книг, например, книгу митрополита Тихона "Гибель империи".
Судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, на этом настаивала прокуратура.
Свою вину Иванов не признает, второй фигурант - соучредитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин с обвинением согласился.
Следующее заседание назначено на 22 мая.