12:58 17.05.2026
Суд разрешил свидания с матерью бывшему замминистра обороны Иванову

Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы разрешил Тимуру Иванову, бывшему заместителю министра обороны, свидания с матерью.
  • Симоновский суд Москвы в апреле приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Иванова о получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке.
  • Судебные заседания по делу Иванова будут проходить в закрытом режиме.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы разрешил свидания с матерью бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся в СИЗО по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Суд разрешил Тимуру Вадимовичу свидания с мамой и женой, теперь ждем ответа СИЗО ("Лефортово" - ред.), когда разрешит", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что бывший чиновник, будучи под арестом, читает много книг, например, книгу митрополита Тихона "Гибель империи".
Симоновский суд Москвы в апреле приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Иванова о получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке.
Судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, на этом настаивала прокуратура.
Свою вину Иванов не признает, второй фигурант - соучредитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин с обвинением согласился.
Следующее заседание назначено на 22 мая.
