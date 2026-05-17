Рейтинг@Mail.ru
Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 17.05.2026 (обновлено: 14:15 17.05.2026)
Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию, пишут СМИ

Daily Mail: Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен покинуть свой пост по собственной инициативе, пишет колумнист Daily Mail Дэн Ходжес.
  • Пока не известно, когда это произойдет.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе, пишет колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве.
"Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
9 февраля, 08:00
По словам собеседников Ходжеса, глава правительства понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране, но хочет покинуть пост достойно.
«

"Все еще не ясно, когда именно будет сделано это заявление", — уточнил колумнист.

В мае почти сто депутатов призвали премьера уйти с поста после провала лейбористов на местных выборах. В знак протеста ушли в отставку несколько чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера.
Как писала газета Telegraph, мэр Манчестера Энди Бернхэм, которого также считают оппонентом действующего главы правящей партии, намерен избираться в парламент, что позволит ему бороться за премьерское кресло.
Акция британских националистов в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Сотни тысяч демонстрантов вышли в Лондоне на акцию против политики Стармера
16 мая, 14:26
 
В миреВеликобританияКир СтармерЛейбористская партия Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала