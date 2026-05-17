Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе, пишет колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве.
"Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера", — говорится в статье.
По словам собеседников Ходжеса, глава правительства понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране, но хочет покинуть пост достойно.
"Все еще не ясно, когда именно будет сделано это заявление", — уточнил колумнист.
В мае почти сто депутатов призвали премьера уйти с поста после провала лейбористов на местных выборах. В знак протеста ушли в отставку несколько чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера.
Как писала газета Telegraph, мэр Манчестера Энди Бернхэм, которого также считают оппонентом действующего главы правящей партии, намерен избираться в парламент, что позволит ему бороться за премьерское кресло.