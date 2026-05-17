База ВВС США подтвердила происшествие на авиашоу в Айдахо

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. База ВВС США в штате Айдахо подтвердила авиапроисшествие на шоу, где, по данным СМИ, потерпели крушение два истребителя палубной авиации.

"Во время авиашоу в воздухе произошел инцидент с участием воздушного судна в двух милях (около 3,2 километра - ред.) к северо-западу от базы", - говорится в сообщении базы в городе Маунтин-Хоум, опубликованном в соцсетях.