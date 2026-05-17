23:09 17.05.2026
База ВВС США подтвердила происшествие на авиашоу в Айдахо

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • База ВВС США в штате Айдахо подтвердила авиапроисшествие на шоу.
  • Расследование продолжается, на месте аварии работают срочные службы.
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. База ВВС США в штате Айдахо подтвердила авиапроисшествие на шоу, где, по данным СМИ, потерпели крушение два истребителя палубной авиации.
Ранее местные СМИ сообщили о крушении двух истребителей палубной авиации во время авиашоу в штате Айдахо, экипажи катапультировались.
"Во время авиашоу в воздухе произошел инцидент с участием воздушного судна в двух милях (около 3,2 километра - ред.) к северо-западу от базы", - говорится в сообщении базы в городе Маунтин-Хоум, опубликованном в соцсетях.
Как отмечается, расследование продолжается, на месте аварии работают срочные службы.
Обстоятельства произошедшего на базе пока не привели.
