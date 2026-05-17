Два американских истребителя столкнулись на авиашоу
22:17 17.05.2026 (обновлено: 01:14 18.05.2026)
Два американских истребителя столкнулись на авиашоу

На авиашоу в штате Айдахо два истребителя столкнулись при исполнении трюка

  • Во время авиашоу в штате Айдахо столкнулись два истребителя палубной авиации.
  • Экипажи катапультировались, в небе были видны четыре парашюта.
  • По данным СМИ, это были самолеты Boeing.
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Во время исполнения трюка на авиашоу в штате Айдахо столкнулись два истребителя палубной авиации, экипажи катапультировались, сообщили американские СМИ.
"В небе после аварии были видны четыре парашюта", — передает местное отделение телеканала ABC.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как один самолет залетает сверху на другой, касаясь его нижней частью фюзеляжа, затем выстреливают катапульты и в небе появляются парашюты, истребители падают и взрываются.
Авиашоу Gunfighter Skies проходит на территории действующей базы ВВС Маунтин-Хоум. В своих соцсетях она сообщила, что закрывает доступ, уточнив, что инцидент произошел примерно в 3,2 километра к северо-западу.
По данным Times Now News, в аварии участвовали палубные истребители Super Hornet и Growler, выпускаемые Boeing. Официальных данных на этот счет нет.
Позднее база ВВС США Маунтин-Хоум заявила в соцсетях, что пожар на месте катастрофы локализован, экипаж разбившихся истребителе находятся в стабильном состоянии.
