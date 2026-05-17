Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал цель слухов о якобы вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 17.05.2026
Дмитриев назвал цель слухов о якобы вмешательстве России в выборы в США

Дмитриев прокомментировал теорию заговора о вмешательстве РФ в выборы в США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитриев заявил, что теория заговора о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года была создана с целью подорвать позиции Трампа и российско-американские отношения.
  • Генпрокурор США Тодд Бланш заявил, что весь заговор о Russiagate абсолютно ничем не подкреплен и нанес большой ущерб США.
  • Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США, называя их голословными и подчеркивая отсутствие подтверждающих фактов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что распространяемая в США теория заговора о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российско-американские отношения.
Дмитриев ответил на публикацию в соцсети Х отрывка из интервью генпрокурора США Тодда Бланша, который заявил, что весь заговор о Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году) абсолютно ничем не подкреплен и нанес большой ущерб США. Поэтому, как отметил Бланш, американцы должны задать вопрос, с какой целью этот заговор вообще появился.
"Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений", - отметил Дмитриев.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы, в том числе американские. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Обама паникует и выходит из тени, заявил Дмитриев
9 мая, 07:34
 
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала