Дмитриев назвал цель слухов о якобы вмешательстве России в выборы в США

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что распространяемая в США теория заговора о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российско-американские отношения.