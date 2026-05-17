Дмитриев назвал цель слухов о якобы вмешательстве России в выборы в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитриев заявил, что теория заговора о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года была создана с целью подорвать позиции Трампа и российско-американские отношения.
- Генпрокурор США Тодд Бланш заявил, что весь заговор о Russiagate абсолютно ничем не подкреплен и нанес большой ущерб США.
- Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в выборы в США, называя их голословными и подчеркивая отсутствие подтверждающих фактов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что распространяемая в США теория заговора о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российско-американские отношения.
Дмитриев ответил на публикацию в соцсети Х отрывка из интервью генпрокурора США Тодда Бланша, который заявил, что весь заговор о Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году) абсолютно ничем не подкреплен и нанес большой ущерб США. Поэтому, как отметил Бланш, американцы должны задать вопрос, с какой целью этот заговор вообще появился.
"Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений", - отметил Дмитриев.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы, в том числе американские. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.