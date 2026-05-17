Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху в воскресенье проведет телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 17.05.2026
Нетаньяху в воскресенье проведет телефонный разговор с Трампом

Нетаньяху 17 мая проведет телефонный разговор с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху заявил, что в воскресенье проведет телефонный разговор с Трампом.
  • Он отметил, что в Израиле внимательно следят за ситуацией в Иране.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Выступая на воскресном заседании кабинета министров, премьер Израиля заявил, что в стране очень внимательно следят за ситуацией в Иране.
"Сегодня, как и каждые несколько дней, я поговорю с нашим другом, президентом Трампом. Я обязательно выслушаю его впечатления от поездки в Китай, а также, возможно, по другим вопросам. Вариантов развития событий, безусловно, много; мы готовы к любому сценарию", - заявил Нетаньяху, слова которого приводит правительственная пресс-служба.
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Разведка НАТО считает, что Иран сохранил большую часть ракет, пишут СМИ
16 мая, 23:05
 
В миреИзраильСШАИранБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала