Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями, заявил проповедник из США - РИА Новости, 17.05.2026
15:05 17.05.2026
Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями, заявил проповедник из США

Франклин Грэмом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проповедник из США Франклин Грэм считает, что Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства.
  • Грэм посоветовал Лукашенко пригласить Трампа сыграть в гольф в Минске и выразил надежду на встречу двух президентов.
  • Проповедник высоко оценил президентство белорусского лидера и считает, что Трамп и Лукашенко могли бы способствовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.
МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства, считает президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма, проповедник из США Франклин Грэм, называющий себя духовным советником американского лидера.
Лукашенко провел встречу с Грэмом 15 мая в Минске. Белорусский лидер рассказал, что в республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 конфессий.
"Думаю, они стали бы друзьями. Уверен, что так и будет. Я действительно верю, что они подружились бы, если бы у них появилась возможность встретиться друг с другом", - сказал Грэм в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".
Он рассказал, что посоветовал Лукашенко пригласить Трампа сыграть в гольф в Минске.
"Я надеюсь, что однажды он (Трамп - ред.) сможет приехать и встретиться с вашим президентом здесь, в Минске… Главное, чтобы они могли встретиться и поговорить, узнать друг друга. Ваш президент был бы честен с моим президентом. А мой президент был бы честен с ним", - уверен Грэм.
Проповедник также поделился впечатлениями от своей встречи с Лукашенко, заявив, что белорусский лидер ему очень понравился.
"Он сильно напоминает мне нашего президента, президента Трампа. Я нахожу его прямым человеком. Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился", - сказал он.
Грэм выразил надежду на то, что личная встреча президентов Белоруссии и США однажды состоится.
"Я надеюсь, что он (Трамп – ред.) сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна", - добавил он.
Американский проповедник считает, что Трамп хочет улучшить отношения США с Белоруссией. Кроме того, по его мнению, Трамп и Лукашенко могли бы способствовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.
Грэм также высоко оценил президентство Лукашенко.
"Лукашенко проделал невероятную работу по управлению этой страной. Посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Достигнут просто удивительный прогресс", - отметил он.
