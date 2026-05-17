Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями, заявил проповедник из США

МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства, считает президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма, проповедник из США Франклин Грэм, называющий себя духовным советником американского лидера.

Лукашенко провел встречу с Грэмом 15 мая в Минске . Белорусский лидер рассказал, что в республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 конфессий.

"Думаю, они стали бы друзьями. Уверен, что так и будет. Я действительно верю, что они подружились бы, если бы у них появилась возможность встретиться друг с другом", - сказал Грэм в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный ".

Он рассказал, что посоветовал Лукашенко пригласить Трампа сыграть в гольф в Минске.

"Я надеюсь, что однажды он (Трамп - ред.) сможет приехать и встретиться с вашим президентом здесь, в Минске… Главное, чтобы они могли встретиться и поговорить, узнать друг друга. Ваш президент был бы честен с моим президентом. А мой президент был бы честен с ним", - уверен Грэм.

Проповедник также поделился впечатлениями от своей встречи с Лукашенко, заявив, что белорусский лидер ему очень понравился.

"Он сильно напоминает мне нашего президента, президента Трампа. Я нахожу его прямым человеком. Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился", - сказал он.

Грэм выразил надежду на то, что личная встреча президентов Белоруссии США однажды состоится.

"Я надеюсь, что он (Трамп – ред.) сможет приехать в Беларусь. Ему бы понравилась эта страна", - добавил он.

Американский проповедник считает, что Трамп хочет улучшить отношения США с Белоруссией. Кроме того, по его мнению, Трамп и Лукашенко могли бы способствовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Грэм также высоко оценил президентство Лукашенко.