Вашингтон ответил на мирное предложение Тегерана, пишут иранские СМИ

ТЕГЕРАН, 17 мая — РИА Новости. США выдвинули Ирану ответное предложение по мирному урегулированию, состоящее из пяти пунктов, передает агентство Fars.
"Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограммов урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25 процентов заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров", — говорится в публикации.
Как отмечается в публикации, угроза возобновления агрессии против исламской республики сохранится даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов. По информации агентства, так Штаты ответили на иранскую инициативу, состоявшую из пяти положений.
До этого Дональд Трамп также последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузом.
При этом глава Белого дома грозил разрушительными последствиями, если республика откажется от соглашения с США. В то же время он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.
Тем временем, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузском проливе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.