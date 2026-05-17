13:59 17.05.2026 (обновлено: 15:35 17.05.2026)
Вашингтон ответил на мирное предложение Тегерана, пишут иранские СМИ

Fars: США отправили Ирану ответное предложение из пяти пунктов

© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выдвинули Ирану пять требований в ответ на предложение по мирному урегулированию.
  • Последний ответ Ирана Трамп назвал совершенно неприемлемым.
ТЕГЕРАН, 17 мая — РИА Новости. США выдвинули Ирану ответное предложение по мирному урегулированию, состоящее из пяти пунктов, передает агентство Fars.
"Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограммов урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25 процентов заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров", — говорится в публикации.
Как отмечается в публикации, угроза возобновления агрессии против исламской республики сохранится даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов. По информации агентства, так Штаты ответили на иранскую инициативу, состоявшую из пяти положений.
До этого Дональд Трамп также последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузом.
При этом глава Белого дома грозил разрушительными последствиями, если республика откажется от соглашения с США. В то же время он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.
Тем временем, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузском проливе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
