СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома
06:49 17.05.2026
СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома

Reuters: финансирование безопасности в бальном зале Белого дома под угрозой

Cтроительство бального зала Белого дома на месте бывшего Восточного крыла. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансирование обеспечения безопасности в бальном зале Белого дома за счет федеральных средств оказалось под угрозой.
  • Республиканцы в сенате США вынесли на обсуждение законопроект о выделении около 1 миллиарда долларов на модернизацию системы безопасности для бального зала.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Финансирование обеспечения безопасности в бальном зале Белого дома за счет федеральных средств оказалось под угрозой, передает агентство Рейтер.
Республиканцы в сенате США 6 мая вынесли на обсуждение законопроект, который предусматривает выделение около 1 миллиарда долларов на модернизацию системы безопасности для бального зала.
"Официальное лицо из сената (парламентарий сената - ред.) в субботу вычеркнуло финансирование безопасности... из крупного пакета расходов, поставив под угрозу попытки республиканцев потратить деньги налогоплательщиков на спорный проект", - говорится в сообщении агентства.
Трамп ранее озвучивал стоимость строительства бального зала в пределах от 300 до 400 миллионов долларов. Потом он сообщил, что под помещением зала будет также оборудован новый защищенный бункер.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.
