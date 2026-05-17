СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Финансирование обеспечения безопасности в бальном зале Белого дома за счет федеральных средств оказалось под угрозой, передает агентство Рейтер

Республиканцы в сенате США 6 мая вынесли на обсуждение законопроект, который предусматривает выделение около 1 миллиарда долларов на модернизацию системы безопасности для бального зала.

"Официальное лицо из сената (парламентарий сената - ред.) в субботу вычеркнуло финансирование безопасности... из крупного пакета расходов, поставив под угрозу попытки республиканцев потратить деньги налогоплательщиков на спорный проект", - говорится в сообщении агентства.

Трамп ранее озвучивал стоимость строительства бального зала в пределах от 300 до 400 миллионов долларов. Потом он сообщил, что под помещением зала будет также оборудован новый защищенный бункер.