08:50 17.05.2026
США планируют удвоить темпы строительства атомных подлодок

© AP Photo / Indra Beaufort — Атомная подводная лодка USS Georgia
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морские силы США планируют ежегодно получать как минимум три атомные подводные лодки, удвоив текущие темпы строительства.
  • С 2027 по 2031 финансовый год США планируют выпускать не менее одного атомного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia ежегодно.
  • На строительство подводных лодок в этот период планируется направить 124,9 миллиарда долларов.
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Военно-морские силы США хотят ежегодно получать как минимум три атомные подводные лодки, удвоив текущие темпы строительства, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный план ВМС США по строительству кораблей.
С 2027 по 2031 финансовый год США планируют выпускать не менее одного атомного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia ежегодно, следует из изученных РИА Новости документов.
Всего на строительство подводных лодок на этот период планируется направить 124,9 миллиарда долларов. Из них 62 миллиарда долларов выделят на пять ракетоносцев Columbia, а оставшуюся сумму на десять подлодок Virginia.
Еще 6,2 миллиарда долларов будут инвестированы в развитие судостроительной промышленности.
За последние десять лет американские верфи передавали ВМС США в среднем всего по 1,4 ударных подлодки в год.
При этом Военно-морские силы США заявляли в 2024 году, что поставки подлодок Virginia сдвигаются на 2-3 года, следует из изученных РИА Новости документов конгресса.
