МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 1045 беспилотников, управляемую ракету "Нептун-МД" и крылатую ракету "Фламинго" ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Также ВС России нанесли поражение местам сборки беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников ВСУ

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1115 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 69 единиц военной автомобильной техники, шесть безэкипажных катеров и 15 танков ВСУ.

Успехи на СВО

Гвардии сержант Аркадий Парфени в ходе одного из эпизодов спецоперации уничтожил несколько военных противника на опорном пункте ВСУ, после того как скомандовал "ни шагу назад" своим подчиненным, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр" Владимир Зайченко.

Около 15 пунктов управления БПЛА, а также свыше десяти мест скопления живой силы ВСУ поразили операторы ударных дронов 71-й дивизии "Севера" в первую неделю мая, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Сват".

Операторы ударных FPV-дронов 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю вывели из строя около десяти артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области , сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Ястреб".

Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 85 целей, включая пункты хранения ГСМ и боекомплекта ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11АК с позывным "Карта".

Бойцы ВС РФ показали новые грузовые дроны

Инженер-техник мастерской 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Воблер" рассказал РИА Новости, что вместе с сослуживцами изучает и готовит к запуску новые БПЛА "Луна" и "Кощей".

Грузоподъемность дрона составляет 10,5-11 килограммов, а его "прародителем" боец назвал БПЛА "Вобла". Инженер-техник объяснил, что в мастерской изучают, под какую задачу какой дрон целесообразнее использовать.

Например, бойцы готовят к полетам новый дрон "Луна", грузоподъемность которого шесть-семь килограммов, что меньше, чем у "Кощея", но зато данная модель обладает высокой отказоустойчивостью.

Еще одно преимущество "Луны" - это отличная аэродинамика, поскольку для полета достаточно двух-трех батарей в зависимости от груза, тогда как на обычных конструкциях требуется минимум четыре. Это уменьшает сопротивление воздуху и существенно повышает эффективность и время работы аппарата.

Сын пошел за матерью на СВО

Ветеран спецоперации Елена Колош с позывным "Гера" рассказала РИА Новости, что первой ушла на фронт, а ее сын последовал за ней и попал в ту же часть.

Колош, которой 54 года, ранее была операционной медсестрой и медсестрой-анестезистом, она не надеялась, что ее примут добровольцем, но ее навыки оказались очень нужны российским бойцам.

По словам Колош, ее сын ждал мобилизации. Но она решила, что пойдет первой. В итоге сын последовал за матерью и попал по распределению в ту же часть.

ВСУ разбрасывают игрушки и кошельки с минами

Инженеры-саперы группировки "Север" обезвреживают самодельные взрывные устройства ВСУ в виде плюшевых медведей и кошельков в Курской области , сообщил командир роты с позывным "Порох" на видео от Минобороны России.

По словам бойца, ВСУ используют против российской армии самодельные противопехотные мины.

Чехии, Испании и Командир роты добавил, что в Курской области были обезврежены украинские беспилотники и FPV-дроны со взрывными устройствами, американские и чешские противотанковые гранатометы, а также разминированы противотанковые мины из Болгарии Румынии , используемые ВСУ.

Подлости ВСУ

Артиллерия ВСУ 115 раз за минувшие сутки атаковала отселенные приграничные районы Курской области, над регионом сбиты 88 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн . Он добавил, что 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала атаку БПЛА на Москву очередным массовым терактом киевского режима на деньги ЕС

Гражданин Индии погиб из-за беспилотной атаки ВСУ на Подмосковье , три человека пострадали, сообщили в посольстве Индии в Москве.

Беспилотник ВСУ ударил по корпусу детского сада в Энергодаре Запорожской области , пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.