Кинолог назвал пять пород собак для активных людей

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Несмотря на распространенное мнение о том, что любая собака является энергичным и активным существом, существуют как породы, требующие больших нагрузок, так и такие, которые подойдут для размеренной жизни, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Очень важно, чтобы хозяин совпал со своим питомцем. А для этого нужно честно оценить свои увлечения, ежедневный распорядок дня. Если вы начинаете утро с пробежки, а каждые выходные отправляетесь за город, то многим собакам будет довольно непросто подстроиться под ваш образ жизни по разным причинам – иногда элементарно из-за строения тела, коротких лап. У каждой породы есть свой лимит энергии. Потому выбирайте с умом, чтобы не столкнуться с несоответствием ожиданий", - сказал Голубев

Одной из подходящих пород он назвал австралийскую овчарку (аусси), которая, несмотря на название, родом из США . Этих энергичных пастушьих собак часто можно увидеть на американских фермах и ранчо. Кинолог отметил, что они удивительно сообразительны и легко дрессируются.

Эти преданные компаньоны с большим запасом сил для работы в течение целого дня и абсолютно уравновешенным характером, по его словам, идеально впишутся в семью, которая обожает самые разные активности. С ними можно освоить разные дисциплины от аджилити до фрисби.

Следующей в рейтинге РКФ стала еще одна пастушья собака, но британская - бордер-колли, которая в рейтинге интеллектуальных пород по классификации Стенли Корена занимает первое место. Подтверждением тому, по словам Голубева, служат частые победы в различных соревнованиях. Бордер-колли очень хорошо обучаются, при этом энергичны и выносливы. Тем, кто заведет себе такую собаку, придется учитывать, что иногда физической нагрузки им нужно даже больше, чем аусси, предупредил кинолог.

"Изящная порода из Великобритании с шикарной шерстью – на самом деле вполне себе активная собака. Это отличный компаньон, которому не обязательны чересчур серьезные нагрузки, но он с удовольствием сопроводит вас в длительных прогулках, поучаствует в самых разных играх. Эту игривость шелти может сохранять даже до преклонных лет. А еще они хорошо адаптируются в семьях с детьми – собака ласковая, с мягким характером", - рассказал он о еще одной породе.

Тем, кто предпочитает водные виды спорта, Голубев посоветовал обратить внимание на популярных лабрадор-ретриверов. Эти послушные активные компаньоны часто задействуются в самых разных профессиях от спасательных служб до помощи людям с нарушениями зрения. Кинолог напомнил, что предки лабрадор-ретриверов работали бок о бок с рыбаками Ньюфаундленда, поэтому сейчас эти собаки превосходные пловцы.

Если будущий собаковод ищет питомца меньшего размера, ему стоит присмотреться к джек-рассел-терьеру, сыскавшему славу настоящего "энерджайзера". Это охотник, способный искать добычу в норах, который отличается проворностью, ловкостью и бесстрашием. Президент РКФ отметил, что таким собакам нужно много игр и занятий, чтобы выплеснуть свою энергию. В то же время Голубев предупредил, что собаки этой породы из-за выраженного охотничьего инстинкта не всегда хорошо уживаются с кошками в одном доме.

"В содержании активных пород могут быть и свои минусы: помните, что вы действительно должны регулярно обеспечивать им активные нагрузки. Если этого не делать, особенно когда собака – щенок, то возможны разрушения в доме. Например, этим довольно часто грешат джек-рассел-терьеры. Хотя, конечно, каждый питомец – это история всегда очень индивидуальная, подчеркивают кинологи", - предупредил он.