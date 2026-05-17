10:03 17.05.2026
СМИ: судоходные компании перешли на грузовики на фоне кризиса с Ормузом

FT: судоходные компании везут топливо на грузовиках на фоне кризиса с Ормузом

Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупные судоходные компании стали использовать грузовой транспорт для перевозки топлива на фоне частичной блокировки Ормузского пролива.
  • Фрахтовая стоимость по маршруту Шанхай — Персидский залив и Красное море достигла рекорда, превысив показатели времен пандемии COVID-19.
  • Зерно теперь перенаправляется через Красное море и Оманский залив, а затем перевозится с помощью грузовиков и небольших судов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крупные судоходные компании стали использовать грузовой транспорт для перевозки топлива на фоне частичной блокировки Ормузского пролива из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times.
Издание подчеркивает, что на фоне блокировки пролива фрахтовая стоимость по маршруту Шанхай-Персидский залив и Красное море достигла рекорда на этой неделе, превысив показатели при пандемии COVID-19. Газета отмечает со ссылкой на данные исследовательской компании Clarksons Research, что цена за морскую перевозку стандартного контейнера на данном маршруте выросла от 980 долларов до 4131 доллара по состоянию на 15 мая.
"Все крупные судоходные компании, в том числе Mediterranean Shipping Company (MSK), Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd открыли маршруты для грузоперевозок из портов на Красном море и в Оманском заливе - в том числе из Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ - в такие порты, как Даммам в Саудовской Аравии, Басра в Ираке и Джебель-Али в ОАЭ, крупнейший региональный транспортный узел", - говорится в публикации издания
Financial Times приводит комментарий главного исполнительного директора Maersk Винсента Клерка, отмечающего, что для перевозок было привлечено большое количество автотранспорта. По его словам, Саудовская Аравия и Ирак разрешили въезд большого числа грузовиков из Ирака, Иордании и Турции. Однако, как подчеркивает газета, грузовики могут лишь частично заменить возможности перевозки крупных контейнеровозов и грузовых судов, которые обслуживали страны Персидского залива через Ормузский пролив.
Financial Times добавляет со ссылкой на неназванного лондонского судового брокера, что компании, торгующие зерном, перенаправляют грузы через Красное море и Оманский залив, затем зерно перевозится с помощью грузовиков и небольших судов.
"Увеличилось количество зерна, поступающего в (эмират ОАЭ - ред.) Фуджейру и (город ОАЭ - ред.) Хор-Факкан, которое доставляется с помощью грузовиков в крупные порты ОАЭ, а затем перевозится в Катар, Бахрейн и другие страны Персидского залива на небольших судах", - приводит газета комментарий брокера.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
