Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов, пишет FT
20:27 17.05.2026
Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов, пишет FT

Мобильный телефон. Архивное фото
  • Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи, сообщает издание Financial Times.
  • Переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках.
  • Профессор экономики в Университете Нотр-Дам Мелисса Керни считает, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов и высокоскоростной связи, сообщает издание Financial Times.

"Анализ данных, начиная от статистики численности населения и заканчивая поисковыми запросами в Google, показывает, что хотя на снижение рождаемости влияют многие факторы, последнее резкое падение, по-видимому, связано с использованием нами технологий... Уровень рождаемости сократился быстрее всего и в первую очередь в районах, где раньше всего появилась высокоскоростная мобильная связь", - пишет издание.
Газета подчеркивает, что все переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках.
Профессор экономики в Университете Нотр-Дам Мелисса Керни объяснила журналистам издания, что "вполне вероятно, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений". Издание также приводит отрывки из прошлых социологических исследований, в которых утверждалось, что половая дисфункция чаще наблюдается у пар, много времени проводящих в социальных сетях.
