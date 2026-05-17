Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов, пишет FT

"Анализ данных, начиная от статистики численности населения и заканчивая поисковыми запросами в Google, показывает, что хотя на снижение рождаемости влияют многие факторы, последнее резкое падение, по-видимому, связано с использованием нами технологий... Уровень рождаемости сократился быстрее всего и в первую очередь в районах, где раньше всего появилась высокоскоростная мобильная связь", - пишет издание.

Газета подчеркивает, что все переломные моменты снижения рождаемости во многих странах совпали с массовым распространением смартфонов на местных рынках.

Профессор экономики в Университете Нотр-Дам Мелисса Керни объяснила журналистам издания, что "вполне вероятно, что современная цифровая медиа-среда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений". Издание также приводит отрывки из прошлых социологических исследований, в которых утверждалось, что половая дисфункция чаще наблюдается у пар, много времени проводящих в социальных сетях.