21:08 17.05.2026 (обновлено: 21:18 17.05.2026)
В ДНР в результате киевской агрессии погиб человек, еще 4 пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР один человек погиб в результате киевской агрессии.
  • Четверо мирных жителей пострадали из-за атак ударных БПЛА.
  • Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре мирных жителя ДНР пострадали в воскресенье из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии... В Луганском городского округа Дебальцево в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погиб мужчина 1993 года рождения... Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что трое мужчин пострадали в Иловайске, Енакиево и Селидово вследствие атак ударных украинских БПЛА.
В Дебальцево, по словам Пушилина, мужчина пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.
"Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля", - добавил глава региона.
