В ДНР в результате киевской агрессии погиб человек

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре мирных жителя ДНР пострадали в воскресенье из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии... В Луганском городского округа Дебальцево в результате атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погиб мужчина 1993 года рождения... Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что трое мужчин пострадали в Иловайске, Енакиево и Селидово вследствие атак ударных украинских БПЛА.
В Дебальцево, по словам Пушилина, мужчина пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.
"Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля", - добавил глава региона.