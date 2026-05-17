СК назвал причину взрыва на АЗС в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Взрыв на заправке в Пятигорске произошел из-за разгерметизации рукава и использования газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, сообщило СУ СК Ставрополья.
В субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске. Позже число пострадавших возросло до шести человек.
"Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей", – говорится в сообщении.
Директора сети АЗС, на одной из которых произошло ЧП, задержали, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
Следователи сейчас проверяют другие заправочные станции этой сети, в офисах организации проводятся обыски.
Как ранее уточнял мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, взрыв произошел из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.