Момент взрыв с последующим возгоранием в Пятигорске

Момент взрыв с последующим возгоранием в Пятигорске

© Кадр видео из соцсетей Момент взрыв с последующим возгоранием в Пятигорске

СК назвал причину взрыва на АЗС в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ Причиной взрыва на заправке АЗС в Пятигорске стала разгерметизация рукава и использование газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей.

Об этом сообщило СУ СК Ставрополья.

По данным следствия, 16 мая на АЗС при перекачке из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка.

ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Взрыв на заправке в Пятигорске произошел из-за разгерметизации рукава и использования газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, сообщило СУ СК Ставрополья.

"Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей", – говорится в сообщении

Директора сети АЗС, на одной из которых произошло ЧП, задержали, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Следователи сейчас проверяют другие заправочные станции этой сети, в офисах организации проводятся обыски.