Симоньян дописала книгу о Кеосаяне
23:48 17.05.2026 (обновлено: 23:56 17.05.2026)
Симоньян дописала книгу о Кеосаяне

Симоньян дописала книгу о своем муже, режиссере Тигране Кеосаяне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Симоньян сообщила, что дописала книгу о своем супруге, режиссере Тигране Кеосаяне.
  • Книга называется "Не первая любовь. Исповедь горя и радости".
  • Ее выход планируется к осени.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что дописала книгу о своем супруге, режиссере Тигране Кеосаяне.
«

"Я сейчас дописала книгу новую, про нас с Тиграном. Я писала все это время книгу, называется "Не первая любовь. Исповедь горя и радости". К его годовщине, к осени должна выйти", — передает слова Симоньян ИС "Вести".

Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию его супруги Маргариты Симоньян.
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
