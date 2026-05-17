Врио губернатора Белгородской области рассказал о состоянии раненых детей

БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Шесть детей, лечащихся в больнице в Белгороде с минно-взрывными травмами, находятся в стабильном состоянии, перевода в Москву не требуется, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

"Навестил сегодня пострадавших детей, которые проходят лечение в детской областной клинической больнице. Сейчас здесь находятся шесть пациентов, поступивших с минно-взрывными травмами разной степени тяжести, двое из них — накануне", - написал Шуваев в своем Telegram-канале .

По словам Шуваева, положительная динамика наблюдается и у других пострадавших. Елизавета из Краснояружского округа, которой после осколочных ранений установили аппарат Илизарова, завтра будет переведена в отделение реабилитации. Также в удовлетворительном состоянии находятся двое братьев из Шебекинского округа и девочка Варвара, проходящая лечение после баротравмы. Врио губернатора отметил, что врачи оказывают детям всю необходимую помощь, некоторых из них уже готовят к выписке.