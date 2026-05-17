Врио губернатора Белгородской области рассказал о состоянии раненых детей
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 17.05.2026 (обновлено: 20:04 17.05.2026)
Врио губернатора Белгородской области рассказал о состоянии раненых детей

Шуваев: пострадавшие при ударе БПЛА в Белгороде находятся в стабильном состоянии

© Фото : Александр Шуваев/MAXВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что шесть детей с минно-взрывными травмами находятся в стабильном состоянии и перевода в Москву не требуется.
  • Среди пациентов — трехлетняя Алиса, получившая ранения при ударе дрона по жилому дому, и 14-летний Максим, пострадавший от взрыва в Шебекино.
  • Оба ребенка прооперированы, их состояние оценивается как стабильное и средней степени тяжести.
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Шесть детей, лечащихся в больнице в Белгороде с минно-взрывными травмами, находятся в стабильном состоянии, перевода в Москву не требуется, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"Навестил сегодня пострадавших детей, которые проходят лечение в детской областной клинической больнице. Сейчас здесь находятся шесть пациентов, поступивших с минно-взрывными травмами разной степени тяжести, двое из них — накануне", - написал Шуваев в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что среди них трехлетняя Алиса, получившая ранения при ударе дрона по жилому дому, и 14-летний Максим, пострадавший от взрыва в Шебекино. Оба ребенка прооперированы, их состояние оценивается как стабильное и средней степени тяжести.
По словам Шуваева, положительная динамика наблюдается и у других пострадавших. Елизавета из Краснояружского округа, которой после осколочных ранений установили аппарат Илизарова, завтра будет переведена в отделение реабилитации. Также в удовлетворительном состоянии находятся двое братьев из Шебекинского округа и девочка Варвара, проходящая лечение после баротравмы. Врио губернатора отметил, что врачи оказывают детям всю необходимую помощь, некоторых из них уже готовят к выписке.
"Поговорил с врачами. Все дети — в стабильном состоянии, им оказывают всю необходимую помощь, перевода в Москву не требуется. Некоторых уже готовят к выписке и дальнейшей реабилитации по индивидуальной программе", - отметил Шуваев.
Как подчеркнул врио губернатора, всего с начала спецоперации больница приняла 267 детей с ранениями, из которых 37 поступили в текущем году. Шуваев поблагодарил медиков за работу и пожелал юным жителям региона скорейшего выздоровления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваБелгородБелгородская областьАлександр ШуваевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
