В аэропорту Шереметьево упали обломки БПЛА.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Падение обломков БПЛА зафиксировано на территории аэропорта "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"На территории аэропорта "Шереметьево" зафиксировано падение обломков БПЛА. Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, аэропорт обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме.