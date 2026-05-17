Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили более 85 полевых пунктов хранения ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Подразделения БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 85 целей, включая пункты хранения ГСМ и боекомплекта ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11АК с позывным "Карта".
"В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 85 целей в Харьковской области", - сказал "Карта", подчеркнув, что это данные с начала мая.
Он отметил, что маршруты снабжения противника находятся под постоянным контролем воздушной разведки. Автотранспорт и роботизированные тележки уничтожаются сразу после обнаружения, в ходе сопровождения автомобильной техники или роботизированных комплексов расчеты способны обнаружить и точки выгрузки, и пункты временного хранения.
Кроме того, как сообщил офицер, с применением системы отсекателя боевой части уничтожаются сбросы материальных средств с гексакоптеров типа "Баба Яга" на линии соприкосновения.
После передачи координат расчетам ударных дронов по целям наносятся удары осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами. "Карта" подчеркнул, что ежедневное уничтожение логистических объектов лишает подразделения ВСУ снабжения и снижает их возможности к ведению обороны.