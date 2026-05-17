Юрист рассказал о новых выплатах семьям с детьми в 2026 году - РИА Новости, 17.05.2026
07:34 17.05.2026 (обновлено: 10:23 17.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году семьям с двумя и более детьми положена новая ежегодная социальная выплата до 189 тысяч рублей.
  • Требования к единому пособию на детей до 17 лет и для беременных ужесточатся: доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда.
  • Пособия по уходу за ребенком до полутора лет максимально составят 83 тысячи рублей.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Семьям с детьми в 2026 году положена новая ежегодная выплата до 189 тысяч рублей, а также повышенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
"Главное нововведение - ежегодная социальная выплата для семей с двумя и более детьми. Чтобы ее получить, нужно соблюсти три условия: оба родителя работают официально, доход на члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов и нет долгов по алиментам. Подать заявление за 2025 год можно будет с первого июня", - сказал Курбаков.
Он добавил, что при этом требования к единому пособию до 17 лет и для беременных ужесточат: доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев теперь должен быть не ниже восьми минимальных размеров оплаты труда, тогда как раньше должен был быть не ниже четырех. А пособия по уходу за ребенком до полутора лет максимально составят 83 тысячи рублей.
Также действуют прежние меры поддержки: единовременное пособие при рождении и ежемесячная выплата из маткапитала до 3 лет, заключил Курбаков.
