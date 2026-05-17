Киселев назвал "Сармат" военно-техническим шедевром

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" военно-техническим шедевром.
"Ее характеристики указывают на то, что ракета предназначена не для Европы, адресат ее — за океаном. Цель ее — миротворческая: остудить пыл в случае чего. Это важно понимать: мы никому не угрожаем, просто сообщаем о возможностях", — передает его слова информационная служба "Вести".
Как пояснил телеведущий, создание комплекса "Сармат" стало асимметричным ответом на планы США создать систему ПРО "Золотой купол".
"Он обесценивает, буквально обнуляет ее за счет сверхскорости, сверхдальности и сверхманевренности", — сказал Киселев.
По его словам, изготовить подобное можно, лишь имея выдающуюся школу, уникальные материалы, твердое лидерство и уверенную нравственную основу.
"Получился военно-технический шедевр", — заключил он.
В минувший вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракеты. Президент назвал ее мощнейшей в мире, поскольку суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает таковую у любых западных аналогов.
Помимо этого, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность ее полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.