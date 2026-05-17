Самолеты уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Подмосковье
10:38 17.05.2026 (обновлено: 10:40 17.05.2026)
Самолеты уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Подмосковье

Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах московского авиаузла.
  • Сейчас все аэропорты Московского региона принимают и отправляют рейсы.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 50 самолетов ушло на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах московского авиаузла, сообщил Минтранс РФ.
"Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы "ушел" 51 самолет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас все аэропорты принимают и отправляют рейсы. Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.
Московская область (Подмосковье), Россия, Безопасность
 
 
