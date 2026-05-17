Самолеты уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах московского авиаузла.
- Сейчас все аэропорты Московского региона принимают и отправляют рейсы.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 50 самолетов ушло на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах московского авиаузла, сообщил Минтранс РФ.
"Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы "ушел" 51 самолет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас все аэропорты принимают и отправляют рейсы. Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.
ПВО за два часа перехватила 30 украинских дронов
Вчера, 09:23