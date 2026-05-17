В Самарской области ищут пенсионера с внуком, пропавших в лесу

САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Полиция Самарской области разыскивает пожилого мужчину с 4-летним внуком, предположительно, пропавших в лесной местности в районе села Новый Буян, сообщили в региональном ГУМВД.

Полиция также направила ориентировки волонтерам. Уточняется, что мужчина с внуком могут передвигаться на автомобиле Lada Largus бежевого цвета с госномером У994КУ63.

"Просим всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении разыскиваемых или видел указанный автомобиль, в том числе в районе села Новый Буян и прилегающих территориях, незамедлительно сообщить в полицию или поисковый отряд: 89397113377, 89879523202, 8 (846) 921-76-40 или 112, 102", - добавили в полиции.